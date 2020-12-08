Правительство Арцаха разрабатывает новые направления развития экономики

8 декабря президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял руководителей-учредителей ЗАО “Джиджи” и ООО “Эсефель” Хачатура Григоряна и Арсена Геворгяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Глава государства отметил, что в нынешней ситуации правительство разрабатывает новые направления экономического развития, в которых технологическая сфера будет играть ключевую роль. В этом контексте президент приветствовал внесенные указанными компаниями предложения по инвестиционным программам в Арцахе. Араик Арутюнян подчеркнул, что власти не пожалеют усилий, чтобы построить технологически сильную и развитую страну, сделать отрасль более привлекательной, и всегда будут готовы проводить открытые институциональные обсуждения со специалистами этой области.