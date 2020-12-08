На конкурсе “Putra” дуэт Артур Григорян и Армен Пучинян удостоились 1-й премии

Международный онлайн-конкурс пианистов “Putra” проходил с 10 ноября по 2 декабря. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

В международном жюри были известные музыканты: Йен Го (Малайзия), Армен Бабаханян (Армения), Адам Джордж (Венгрия), Лю Дук Ан (Вьетнам), Джулиан Якобсон (Великобритания) и Лу Фанг Чиат (Малайзия). Конкурс проводился по 7 номинациям, в которых приняли участие 243 юных музыканта из 29 стран.

Активное участие в конкурсе приняли участники программы развития талантов “Начало”, показав отличные результаты. Так, дуэт Артур Григорян и Армен Пучинян занял первое место в номинации “Фортепианный дуэт”, Элен Хачикян (фортепиано) - второе место в номинации “Intermediate”, Вардан Гедакян (фортепиано) - третье место в номинации “Артист”, Нане Халатян (фортепиано) второе место в номинации “Молодой артист”.

Победитель конкурса диэт Артур Григорян и Армен Пучинян осенью 2021 г. в столице Малайзии Куала-Лумпуре примут участие в гала-концерте победителей конкурса.