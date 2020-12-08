Обсуждение вопроса возвращения армянских военнопленных пройдет за закрытыми дверями

Срочное обсуждение в Национальном собрании вопроса о возвращении армянских военнопленных пройдет в закрытом режиме. Как сообщает «Арменпресс», парламент принял это решение 68 голосами “за” и 2 “против”.

Предложение о проведении закрытого обсуждения этой актуальной темы, представляющей общественный интерес, внесла фракция “Мой шаг”. “Просвещенная Армения” заявила, что обсуждение должно быть открытым, чтобы граждане полностью были осведомлены.

Фракция “Процветающая Армения” не участвует на заседании. Во время предыдущего четырехдневного заседания НС члены фракции заявили, что для них сейчас не может быть другой повестки, кроме вопроса отставки премьер-министра.