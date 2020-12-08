Резолюция ООН призывает Россию покинуть Крым

Утром 8 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюции, одна из которых касается ситуации России и Крыма. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на официальный сайт ООН, Генеральная ассамблея 63 голосами за, 17 против и 62 воздержавшихся приняла резолюцию “Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя Украины, а также части Черного моря и Азовского моря”. “Российская Федерация, как оккупирующая держава, должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы из Крыма, без промедления прекратить оккупацию территории Украины”, - говорится в резолюции.

Представитель Украины, представивший резолюцию, сказал, что Россия, оккупировав Крым и сделав его мощным военным форпостом, нарушает международное право и Устав Организации Объединенных Наций. В свою очередь, российский представитель до принятия резолюции отметил ее политизированность. По его словам, Украина уже третий год своими резолюциями вводит ООН в заблуждение, хотя сами крымчане на референдуме уже приняли решение о своем будущем.

Мери Вардумян