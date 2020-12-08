“Мой шаг” хочет обсудить вопрос пленных за закрытыми дверями

Заседание Национального собрания на 20 минут было прервано. Как сообщает «Арменпресс», с такой просьбой к председателю обратилась руководитель фракции “Мой шаг” Лилит Макунц.

Глава фракции во время обсуждения вопроса, касающегося актуальной темы, представляющей общественный интерес, попросила перерыв, также и то, чтобы голосование прошло в закрытом режиме. По мнению фракции “Мой шаг”, вопрос об обмене военнопленными должен обсуждаться за закрытыми дверями, против чего выступила оппозиционная фракция “Просвещенная Армения”, утверждая, что вопрос должен обсуждаться открыто, чтобы граждане все знали.

“Мы предлагаем, призываем и Вас проголосовать, чтобы обсуждение проходило в закрытом режиме, но поскольку на данный момент некоторые наши депутаты немного запаздывают, я прошу 20-минутный перерыв”, - сказала Макунц.

Фракция “Процветающая Армения” не участвует на заседании. Во время предыдущего четырехдневного заседания НС члены фракции заявили, что для них сейчас не может быть другой повестки, кроме вопроса отставки премьер-министра.