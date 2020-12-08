Несколько армянских пленных, задерживаемые в Азербайджане, смогли позвонить своим семьям

Нескольким пленным, задерживаемым в Азербайджане, была предоставлена возможность позвонить членам своих семей. Об этом Арменпрессу сообщил представитель военнопленных в ЕСПЧ, правозащитник Артак Зейналян, говоря о результатах решений Европейского суда по правам человека о применении неотложных мер против Азербайджана.

“Конечно, все это способствует принятию мер по обмену пленными. Это предварительные жалобы, срочные меры, предшествующие основным жалобам. В случаях пыток и насилия в отношении заключенных мы подаем отдельное заявление”, - сказал Зейналян.

Он добавил, что в ближайшее время будет выпущен пресс-релиз, в котором будут подведены итоги решений ЕСПЧ по заключенным.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил апелляции адвокатов по делам о защите прав военнослужащих, попавших в плен во время широкомасштабной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, и решил принять срочные меры. Европейский суд потребовал от правительства Азербайджана предоставить документальную информацию об их задержании, местонахождении, условиях содержания и оказываемой им медицинской помощи.