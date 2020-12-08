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В Национальном собрании началось очередное четырехдневное заседание

В Национальном собрании началось очередное четырехдневное заседание

В Национальном собрании началось очередное четырехдневное заседание. Как передает Арменпресс, в повестку заседания включен ряд вопросов.

Депутаты рассмотрят пакет проектов законов О внесении изменений в Закон “О паспорте гражданина Республики Армения и о внесении изменений в Закон Республики Армения “Об идентификационных карточках”, проект закона О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Армения об административных правонарушениях, О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения, проекты прилагаемых законов и ряд других законопроектов.

В Парламенте во втором чтении будут обсуждены также проекты законов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О государственной регистрации прав на имущество”, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О Следственном комитете”, О внесении дополнения в Водный кодекс Республики Армения и ряд других законодательных инициатив.


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