Омбудсмены Армении и Арцаха опубликовали совместный доклад о зверствах азербайджанских ВС

Защитники прав человека Армении и Арцаха опубликовали совместный доклад “Ненависть и враждебность по отношению к этническим армянам, насаждаемые в Азербайджане, - коренные причины пыток и бесчеловечного отношения азербайджанских вооруженных”.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата омбудсмена Армении, доклад обосновывает азербайджанскую политику этнических чисток и геноцида, проводимого террористическими методами.

Доклад доказывает, что жестокость, пытки и бесчеловечное отношение Азербайджана, совершаемые в ходе этой войны являются следствием многолетней пропаганды вражды и организованной политики арменофобии.

“В докладе также доказывается, что арменофобия в Азербайджане находится в замкнутой цепочке, генерируется властями Азербайджана, в том числе и высшими органами, затем теми же формулировками широко используется и поощряется культурными, спортивными и другими общественными деятелями и удостаивается общественной похвалы, часто распространяясь и на детей.

Азербайджанские военнослужащие четко осознают, что пытки армян не только останутся безнаказанными, но и удостоятся похвалы властей и общественности.

Публикуется ряд отрывков из доклада. Он будет направлен в международные органы.

Мы благодарны Анжеле Элибеговой и Самвелу Мартиросяну за сотрудничество при составлении доклада”, - говорится в сообщении.