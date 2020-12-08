Мы постараемся доставить неудобства всем сборным: Генрих Мхитарян

Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян официальному сайту ФФА прокомментировал результаты отборочных матчей чемпионата мира.

“Я думаю, что для нас это неплохая группа. Легких соперников сейчас нет, но могу сказать, что группа не самая сложная. Мы будем играть против команд с разными стилями игры, постараемся как можно лучше подготовиться, будем бороться против всех команд. Мы постараемся доставить неудобства всем соперникам и набрать много очков”, - как сообщает Арменпресс, сказал армянский полузащитник.

Жеребьевка отборочного тура чемпионата мира по футболу 2022 года прошла в швейцарском Цюрихе. Сборная Армении по футболу попала в группу “J”, в которой ей предстоят встречи с Германией, Румынией, Исландией, Северной Македонией и Лихтенштейном.