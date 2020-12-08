В Армении автодороги в основном проходимы

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что автодороги на территории Армении, в основном, проходимы.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, труднопроходимы дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари.

На перевале Варденяц (труднопроходим для автомобилей с прицепом), возле села Джаджур Ширакской области, на автодорогах Раздан-Севан Котайкской области, Сисиан-Горис, Горис-Капан Сюникской области, Ванадзор-Дилижан Лорийской области, на поворотах Степанавана (труднопроходим для грузовиков) - местами гололедица.

В городах Апаран, Аштарак и Талин Арагацотнской области, Раздан, Егвард и Чаренцаван Котайкской области идет снег.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, в связи с осадками автодорога Степанцминда-Ларс закрыта лишь для грузовых автомобилей.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.