Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за год выросли на 0,8%

В Армении в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019-го зарегистрирован 0,8 %-ый рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки. По сравнению с октябрем 2020 года - 2,8 %. Это в основном было обусловлено ростом цен на фрукты, молочные продукты, сахар, масла, жиры и овощи от 1,9 до 20,5%. Об этом Арменпресс сообщили в Статкомитете Республики Армения.

В группе овощной продукции в ноябре этого года по сравнению с ноябрем 2019 года зафиксирована дефляция на 9,2%, а с предыдущим месяцем - 20,5%. В группе фруктовых продуктов данные показатели составили, соответственно, от 9,7% и 1,9% инфляции.

В товарной группе масел и жиров в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019-го цены выросли на 7,0%, по сравнению с октябрем - 2,5% (средняя инфляция растительного масла в ноябре 2020 года по сравнению с 2019 года составила 20,9%, с октябрем 2020 года - 5,9%).

В товарной группе молочные продукты сыр и яйца в ноябре текущего года инфляция составила 2,6% по сравнению с тем же месяцем 2019 года и 2,0% по сравнению с предыдущим месяцем. В случае яиц эти показатели составили соответственно 6,0% и 7,6%.

В группе сахар, сахарная продукция в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019-го цены выросли на 26,6%, а по сравнению с октябрем на 2,0%, в группе рыбных продуктов и морепродуктов зафиксирована дефляция на 2,8% по сравнению с ноябрем 2019-го и инфляция на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

В ассортименте продукции алкогольных напитков и табачных изделий в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем прошлого года инфляция составила 10,2%, по сравнению с предыдущим месяцем - 0,4%.

Цены на хлебобулочные изделия и крупы в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем выросли на 0,2%, в группе кофе, чая какао цены снизились на 0,1%, в группе мясопродуктов и безалкогольных напитков по сравнению с предыдущим месяцем уровень цен остался неизменным.