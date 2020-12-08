Развитие навыков, обеспечение дохода: в Горисе стартовала пилотная программа для арцахцев

Обеспечить занятость и возможность получения дохода. В Сюникской области в Горисе реализуется пилотная программа для женщин из Арцаха. В разговоре с Арменпресс заместитель главы Горисской общины Ирина Йолян отметила, что вследствие войны в Горисе было размещено 10 500 человек, на данный момент фактически проживает 3 500 человек, около 800 семей. В настоящее время для обеспечения их занятости реализуется пилотная программа по нескольким направлениям. Первое - выпечка. Создаются соответствующие условия, выделяются ресурсы для развития навыков женщин Арцаха. Вначале дегустаторами их выпечки будут арцахские дети. В будущем будет создана возможность их продажи, и заработков”, - сказала Ирина Йолян.

Вторая программа - кройка и шитье. Фонд ресурсного центра развития женщин Гориса из местных организаций женщинам Арцаха выделяет швейные машины и ткани для шитья. Они предоставляются жителям Арцаха, временно проживающим в детских садах Гориса. Получается, что организации предоставляют средства, женщины Арцаха создают продукт, который изначально предназначен для живущих там арцахцев. Ирина Йолян отметила, что женщины Арцаха очень быстро учатся и включаются в эту работу. В программу уже вовлечены многодетные матери 15 семей.

“Посредством нескольких таких программ мы пытаемся создать возможности для переподготовки, развития способностей, в дальнейшем это может стать их новой профессией и средством получения дохода”, - сказала она.

Ирина Йолян отметила, что община предприняла все меры, чтобы первоочередные задачи арцахцев, временно проживающих в Горисе, были решены: одеяла, кровати, продукты питания, отопление и т. д. Для семей, которые приехали из Гадрута или из других населенных пунктов, неподконтрольных ВС Армении, община планирует реализовать долгосрочные проекты.

Анна Гзирян