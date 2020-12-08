Цены на цветные металлы - 07-12-20

ЛОНДОН, 8 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 7 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2040.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 7748.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2041.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 16064.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 19020.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2770.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 20172.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 32390.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.