Газета “Айастани Анрапетутюн”: Вопросы, требующие первичного решения

“Последствия Арцахской войны еще долго будут ощутимы. Несмотря на прекращение огня, вопрос обмена телами погибших военнослужащих и пленными пока не решен. Остается открытым и вопрос пропавших без вести. Вопрос возвращения вынужденных переселенцев из районов Арцаха является предметом особого обсуждения. Сегодня вопрос коммуникаций, вероятно, стоит в конце повестки дня армянской стороны. Он может войти в повестку дня только после решения основных вопросов, проблемы вынужденных переселенцев с территорий Арцаха и определения их статуса”.

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