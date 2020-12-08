Газета “Айастани Анрапетутюн”: Последствия принятия желаемого за действительное

“В течение многих лет общественное восприятие армяно-иранских отношений было таким, что мы верили, что Иран поддержит нас и не позволит Турции или Азербайджану нанести нам удар. Такое восприятие привело к неправильной оценке реальности и к неадекватным шагам, вытекающим из нее. Во время второй Арцахской войны проазербайджанская позиция Ирана стала более чем очевидной. Каковы же причины этой реальности? Чтобы подробно прокомментировать эту тему, газета “Айастани Анрапетутюн” беседовала с востоковедом Арменом Петросяном.

По его мнению, ошибка или разрыв суждений обусловлен менее двусмысленными и объективными анализами и ожиданиями, которые имеют мало общего с реальностью в логике возможной позиции Ирана. В целом позицию Ирана по нагорно-карабахскому конфликту следует рассматривать с точки зрения его приоритетов в региональных процессах. Иран гораздо более объективен в оценке реалий сценариев или хода развития событий во время возможных боевых действий. Таким образом, наши ожидания и реальность были совсем другими, на что имелся ряд серьезных и глубоких причин.

“Официальная позиция Ирана и в этот раз была в той же логике, что и во время первой Арцахской войны. Другой вопрос, что вызовы, стоящие перед Ираном, были другими тогда и сейчас. В ситуации, сложившейся в результате этой войны для Ирана, вызовы умножились. Но, это никоим образом не влияет на конкретные действия этой страны, хотя в политическом плане, тем не менее, определенное влияние имеет. Иран, как минимум, стал более осторожным”, - отметил Петросян.

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