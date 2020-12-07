Пресс-секретарь премьера Армении коснулась заявления предстоятеля Ширакской епархии ААЦ

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян коснулась заявления предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Микаела Аджапахяна о том, что он отказался провести поминальную церемонию в присутствии премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщает Арменпресс, Мане Геворгян на своей странице в Facebook написала: «Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в литургии во дворе храма Святого Всепасителя в Гюмри не только как премьер-министр, но и как христианин, и для главы правительства нет разницы, кто из духовных пастырей проводит литургию. Причем литургия была прежде всего по душам людей, ушедших из жизни 32 года назад.

Воздерживаясь от какой-либо оценки, отмечу, что заявления и действия архиепископа вызывают только недоумение.

Думаю, жители Гюмри сами дадут оценку этому заявлению».