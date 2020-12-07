Сборная Армении попала в группу «J» отборочного турнира чемпионата мира 2022 года

В швейцарском Цюрихе 7 декабря прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Национальная сборная Армении попала в группу «J», где ее соперниками будут команды сборные Германии, Румынии, Исландии, Северной Македонии и Лихтенштейна. Календарь игр станет известен завтра, 8 декабря.

Арменпресс представляет результаты жеребьёвки отборочного цикла чемпионата мира 2022 года:

Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония.

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова.

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.

Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.