Глава МИД Армении 8-9 декабря с рабочим визитом посетит Францию
21:44, 7 Декабрь, 2020
Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 8-9 декабря с рабочим визитом посетит Францию.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Ара Айвазян проведет переговоры с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
В рамках визита запланированы встречи министра иностранных дел Айвазяна с генеральным секретарем Международной организации Франкофонии Луиз Мушикивабо и генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай.
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