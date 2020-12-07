Время в Ереване: 11:07:36,   7 Декабрь

Глава МИД Армении 8-9 декабря с рабочим визитом посетит Францию

Глава МИД Армении 8-9 декабря с рабочим визитом посетит Францию

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 8-9 декабря с рабочим визитом посетит Францию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Ара Айвазян проведет переговоры с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

В рамках визита запланированы встречи министра иностранных дел Айвазяна с генеральным секретарем Международной организации Франкофонии Луиз Мушикивабо и генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации