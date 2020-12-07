Глава МИД Армении 8-9 декабря с рабочим визитом посетит Францию

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 8-9 декабря с рабочим визитом посетит Францию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Ара Айвазян проведет переговоры с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

В рамках визита запланированы встречи министра иностранных дел Айвазяна с генеральным секретарем Международной организации Франкофонии Луиз Мушикивабо и генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай.