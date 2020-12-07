Турция обновила антирекорд по суточной смертности от COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 32 137, умерли 203 человека, это наибольший показатель с начала пандемии. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.

"Сегодня выявлено 32 137 новых случаев COVID-19. Умерли 203 больных, с начала пандемии - 15 103. В тяжелом состоянии находятся 5836 больных", - говорится в сводке турецкого минздрава.