Предлагается заменить должность главного архитектора города Еревана на должность вице-мэра
Министерство территориального управления и инфраструктуры Республики Армения предлагает заменить должность главного архитектора города Еревана на должность заместителя мэра Еревана. Как сообщает Арменпресс, проект уже обсуждается на Едином сайте для публикации правовых актов.
В качестве обоснования отмечается, что главный архитектор города Еревана разрабатывает, реализует политику в области градостроительства и архитектуры, но не имеет полномочий принимать политические решения в данной сфере, в результате чего невозможно принимать политические решения о перспективах развития сферы.
В целях повышения эффективности работы в указанной сфере, согласования всех подразделений сферы одним лицом, а также принятия политических решений по развитию сферы предлагается заменить должность главного архитектора Еревана на должность заместителя мэра Еревана.
Эта должность остается вакантной с 17 августа 2020 года, после того как Артур Месчян покинул пост главного архитектора Еревана.
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