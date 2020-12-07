Предлагается заменить должность главного архитектора города Еревана на должность вице-мэра

Министерство территориального управления и инфраструктуры Республики Армения предлагает заменить должность главного архитектора города Еревана на должность заместителя мэра Еревана. Как сообщает Арменпресс, проект уже обсуждается на Едином сайте для публикации правовых актов.

В качестве обоснования отмечается, что главный архитектор города Еревана разрабатывает, реализует политику в области градостроительства и архитектуры, но не имеет полномочий принимать политические решения в данной сфере, в результате чего невозможно принимать политические решения о перспективах развития сферы.

В целях повышения эффективности работы в указанной сфере, согласования всех подразделений сферы одним лицом, а также принятия политических решений по развитию сферы предлагается заменить должность главного архитектора Еревана на должность заместителя мэра Еревана.

Эта должность остается вакантной с 17 августа 2020 года, после того как Артур Месчян покинул пост главного архитектора Еревана.