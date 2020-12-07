В 2018-2020 гг. решен вопрос обеспечения домами около 570 семей зоны бедствия: Мане Геворгян

Правительство за последние 2,5 года уделяет особое внимание решению жилищной проблемы жителей зоны бедствия. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.

«В 2018-2020 гг. решен вопрос обеспечения домами около 570 семей (объем финансирования - более 6 млрд драмов), из них финансирование заключительного этапа, начавшегося в 2010 году, только в 2020 году составляет 3,75 млрд драмов для решения жилищной проблемы 229 семей», - отметила Мане Геворгян.

7 декабря исполняется 32 года со дня землетрясения в Спитаке.