Заседание по делу Кочаряна и других состоится 8 декабря

Судебный процесс по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других продолжится 8 декабря в Суде общей юрисдикции (резиденция Шенгавита) под председательством судьи Анны Данибекян. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу адвокатской группы второго президента Армении Роберта Кочаряна в Facebook.

«8 декабря, в 13:00, продолжится заседание по делу о нарушении конституционного порядка», - сообщает команда адвокатов Кочаряна.

По данному делу проходят второй президент Роберт Кочарян, экс-министр обороны Сейран Оганян, экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Юрий Хачатуров, экс-руководитель аппарата Армен Геворгян.