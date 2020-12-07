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Заседание по делу Кочаряна и других состоится 8 декабря

Заседание по делу Кочаряна и других состоится 8 декабря

Судебный процесс по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других продолжится 8 декабря в Суде общей юрисдикции (резиденция Шенгавита) под председательством судьи Анны Данибекян. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу адвокатской группы второго президента Армении Роберта Кочаряна в Facebook.

«8 декабря, в 13:00, продолжится заседание по делу о нарушении конституционного порядка», - сообщает команда адвокатов Кочаряна.

По данному делу проходят второй президент Роберт Кочарян, экс-министр обороны Сейран Оганян, экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Юрий Хачатуров, экс-руководитель аппарата Армен Геворгян.


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