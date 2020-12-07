МЧС Армении представило ситуацию на дорогах Армении

Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении автодороги в основном проходимы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнской области, труднопроходимы.

На Варденяцском перевале (труднопроходим для автомобилей с прицепом) и на автодороге Горис-Капан Сюникской области местами наблюдается гололедица.

В районе Ташир Лорийской и в городе Берд Тавушской областей идет снег.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс в связи с погодными условиями закрыта только для грузовых автомобилей.

Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.