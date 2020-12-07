ЕС надеется на совместную работу с США по ядерной сделке с Ираном

Европейский союз надеется совместно с новой американской администрацией работать над укреплением нераспространения и контроля над вооружениями, а также по ядерной сделке с Ираном, говорится в опубликованных в понедельник выводах Совета ЕС по итогам заседания глав МИД стран союза, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Нам необходимо работать вместе для сохранения СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ядерной проблемы Ирана – ред.)", - говорится в документе.

По мнению ЕС, он остается ключевой опорой архитектуры нераспространения в мире.

В понедельник в Брюсселе проходит заседание Совета МИД стран-членов Евросоюза. Министры обсуждают будущие отношения с США, действия Турции в Восточном Средиземноморье, новый режим санкций ЕС за нарушение прав человека и другие вопросы.