Мы не положили глаз на территорию Армении: Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил по видеоконференции на семинаре по Восточному Средиземноморью, организованном Советом международных университетов.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Yeni Şafak, Чавушоглу в своем выступлении помимо различных региональных тем затронул также Армению.

«Мы очень сильны и на поле боя, и за столом переговоров, но это не значит, что наша точка зрения - желать всего. Мы не положили глаз на территорию Армении․ В настоящий момент такое урегулирование будет также в интересах армянского народа. Поэтому мы за справедливое разделение», - сказал министр иностранных дел Турции.