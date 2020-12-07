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Мы не положили глаз на территорию Армении: Чавушоглу

Мы не положили глаз на территорию Армении: Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил по видеоконференции на семинаре по Восточному Средиземноморью, организованном Советом международных университетов.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Yeni Şafak, Чавушоглу в своем выступлении помимо различных региональных тем затронул также Армению.

«Мы очень сильны и на поле боя, и за столом переговоров, но это не значит, что наша точка зрения - желать всего. Мы не положили глаз на территорию Армении․ В настоящий момент такое урегулирование будет также в интересах армянского народа. Поэтому мы за справедливое разделение», - сказал министр иностранных дел Турции.


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