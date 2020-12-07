Перенапрячь силы, продолжать жить и выпрямить спину: послание спикера НС

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян направил послание по случаю годовщины землетрясения 1988 года. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в послании говорится:

«Сегодня мы поминаем жертв Спитакского землетрясения.

В последнее время была проделана большая работа по ликвидации последствий землетрясения. Ширакамут, Гюмри, Ванадзор, Спитак, несмотря на сильнейшую боль, которую они пережили, нашли в себе силы продолжать жить и выпрямить спину.

Сегодня, как никогда, актуален один и тот же совет: перенапрячь силы, продолжать жить и выпрямить спину. В пострадавших от землетрясения регионах, в разных частях Армении и Арцаха снова должны быть услышаны крики новорожденных, и эти дети должны вырасти и жить на стабильной, безопасной и процветающей Родине».