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Состоялось очередное заседание Совета НС Армении

Состоялось очередное заседание Совета НС Армении

7 декабря состоялось очередное заседание Совета НС, которое вела вице-спикер Национального Собрания Армении Лена Назарян. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, члены Совета обсудили и утвердили проекты повесток дня сессии и созываемых 8 декабря очередных заседаний пятой сессии НС седьмого созыва. По решению Совета установлена также очередность  обсуждения повесточных вопросов созываемых 8 декабря очередных заседаний.

В проекте повестки дня созываемых 8 декабря очередных заседаний 27 вопросов.


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