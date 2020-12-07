Состоялось очередное заседание Совета НС Армении
18:20, 7 Декабрь, 2020
7 декабря состоялось очередное заседание Совета НС, которое вела вице-спикер Национального Собрания Армении Лена Назарян.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, члены Совета обсудили и утвердили проекты повесток дня сессии и созываемых 8 декабря очередных заседаний пятой сессии НС седьмого созыва. По решению Совета установлена также очередность обсуждения повесточных вопросов созываемых 8 декабря очередных заседаний.
В проекте повестки дня созываемых 8 декабря очередных заседаний 27 вопросов.
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