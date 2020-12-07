Президент Армении принял группу французских врачей

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял группу французских врачей, находящихся в Армении с гуманитарной миссией. Они оказывают помощь военным и мирным жителям, пострадавшим вследствие войны.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поблагодарил врачей за то, что они поддерживает наш народ в это трудное и тяжелое время и оказывают медицинскую помощь раненым. «Мы должны и дальше укреплять нашу дружбу», - сказал он, подчеркнув, что Армения высоко ценит дружбу Франции. Президент Саркисян передал слова благодарности президенту Макрону.

Присутствовавший на встрече Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакот отметил, что Франция и в дальнейшем будет углублять сотрудничество с Арменией в области здравоохранения: «В ближайшее время планируется начало всестороннего медицинского сотрудничества между Францией и Арменией. Наши специалисты и врачи постараются оказать постоянную поддержку ».

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с лечением раненых и получивших инвалидность военнослужащих, их выздоровлением и протезированием конечностей. Президент Саркисян высоко оценил работу всех центров, действующих в этом направлении, отметив, что за эти годы, особенно после апрельской войны, они проделали большую работу и еще многое предстоит сделать сегодня.

По словам президента, с учетом большого количества раненых и нуждающихся в медицинской помощи людей, сегодня необходимо поддерживать такие центры, привезти в Армению новейшие технологии.

Президент республики отметил, что готов поддержать такие центры, создать возможность сотрудничества с аналогичными центрами и специалистами разных стран, в том числе специалистами Франции, а также, при необходимости, организовать производство соответствующей продукции на месте.

Французские врачи рассказали о работе, которую они проделали в эти дни со своими армянскими коллегами, подчеркнув, что их визиты будут регулярными, и что обсуждается вопрос организации дальнейшего лечения некоторых солдат во Франции. Они особо подчеркнули, что впечатлены работой армянских врачей и их высоким профессионализмом. «Армянские врачи, как и армянские солдаты, настоящие герои», - заявили они.