Армянские парламентарии встретились с главой делегации Дании в ПАСЕ

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям, руководитель армянской делегации в ПАСЕ Рубен Рубинян и члены делегации С.Аветисян, В.Варданян 7 декабря встретились с главой делегации Дании в ПАСЕ Ларсом Асланом Расмуссеном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, армянские парламентарии представили подробности развязанной Азербайджаном войны в Арцахе, подчеркнули факт вовлеченности в военные действия посредством Турции наемников-террористов. Отмечено, что в ходе войны предпринята попытка осуществления очередного геноцида в отношении мирного армянского населения.

По просьбе гостя армянские депутаты коснулись послевоенной ситуации, отметили важность сохранения религиозного, историко-культурного наследия на подконтрольных Азербайджану территориях.

В ходе встречи обсуждены также другие вопросы, представляющие двусторонний интерес.