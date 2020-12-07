Папа Римский Франциск в марте 2021 года посетит Ирак

Папа Римский Франциск посетит Ирак в марте 2021 года, объявил в понедельник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Принимая приглашение Республики Ирак и местной католической церкви, папа Франциск совершит апостольскую поездку в вышеуказанную страну с 5 по 8 марта 2021 года", - сообщил официальный представитель Ватикана.

Программа папского визита будет обнародована позднее с учетом "развития мировой чрезвычайной медико-санитарной ситуации", отметил Бруни. Тем не менее, по его словам, понтифик посетит иракскую столицу Багдад, равнину Ур, связанную с памятью об Аврааме, а также города Эбриль, Мосул и Каракош.

Папа Франциск ранее публично заявлял о своем желании посетить эту ближневосточную страну. Так, в январе прошлого года он сообщил журналистам, что хотел бы поехать в Ирак, но местные епископы утверждают, что пока это не вполне безопасно. В этой связи понтифик пошутил тогда, что, возможно, сами иракские иерархи не могут договориться между собой по данному вопросу, и сказал, что как раз поэтому отправил в Ирак с визитом государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

В июне 2019 года папа Франциск вновь вернулся к этой теме, принимая в Ватикане сотрудников религиозной организации Roaco, которая занимается оказанием помощи Восточным католическим церквям. Он заявил, что его сопровождают непрестанные мысли о поездке в Ирак и выразил намерение посетить эту страну в 2020 году. Однако осуществить эти планы помешала пандемия коронавируса.

Папа Франциск всегда с особым вниманием следил за развитием событий в Ираке и не раз призывал верующих молиться за мир в этой стране.