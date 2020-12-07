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Азиатские индексы выросли - 07-12-20

Азиатские индексы выросли - 07-12-20

ТОКИО, 7 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.76% и составил 26547.44 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.86% и составил 1760.75 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.81% и составил 3416.60 пункта, а HANG SENG снизился на 1.23% и составил 26506.85 пункта.


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