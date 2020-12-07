Макрон: Франция не станет увязывать оказание помощи Египту с ситуацией с правами человека

Франция не собирается увязывать оказание помощи Египту с ситуацией в сфере прав человека. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник по итогам переговоров с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, которые прошли в Елисейском дворце.

"Мы не станем этого делать. Политика требовательного диалога лучше, чем бойкот", - сказал Макрон, отвечая на вопрос, будет ли Франция ставить предоставление военной и экономической поддержке Египту в зависимость от ситуации с правами человека. По мнению Макрона, в противном случае это сделало бы Египет "более уязвимым".

Макрон также заявил, что насилие в ответ на карикатуры является неприемлемым.