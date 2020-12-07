Премьер Молдавии пока не намерен уходить в отставку, несмотря на протесты

Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в понедельник заявил, что ближайшие 10-12 дней правительство обязано работать над проектом госбюджета, чтобы парламент мог утвердить его в финальном чтении, об отставке речи пока не идет, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Избранный президент Майя Санду в воскресенье организовала акцию протеста в центре Кишинева. Участники акции потребовали, чтобы премьер ушел в отставку, поскольку якобы не справляется с ситуацией в стране. Также Санду настаивает на проведении досрочных парламентских выборов.

"У правительства сейчас есть моральный долг утвердить бюджет, чтобы в стране не было проблем с выплатой зарплат и пенсий, поэтому я прошу всех соблюдать спокойствие. В ближайшие 10-12 дней нужно принять проект госбюджета, а дальше всем политикам придется быть ответственными и сделать то, что просит общество", - сказал Кику.

По его словам, после 15 ноября Молдавия вошла в очередную избирательную кампанию, потому что все политики готовятся к досрочным парламентским выборам.

Согласно местному законодательству, президент не может отправить в отставку премьера и распустить парламент. Поэтому сторонники Санду настаивают на добровольном уходе премьера. Если после этого депутаты не смогут сформировать новый кабмин, то страну ждут досрочные парламентские выборы.