НАН Армении требует отозвать из НС законопроект “О высшем образовании и науке”

Национальная академия наук Армении распространила заявление относительно законопроекта Республики Армения “О высшем образовании и науке”. «Арменпресс» представляет заявление Национальной академии наук.

“Законопроект “О высшем образовании и науке” 03-12-2020, который был внесен в повестку дня заседания правительства Республики Армения как неотложный, не подлежащий обсуждению вопрос, без каких-либо законодательных обсуждений, был одобрен и направлен в Национальное Собрание Республики Армения с предложением обсудить и принять в срочном порядке. Решение было принято, когда в стране есть ряд ключевых вопросов, которые необходимо срочно решать: гуманитарные, экономические, социальные, оборонные и многие другие.

Проект Закона Республики Армения “О высшем образовании и науке” широко обсуждался на заседаниях сотрудников научных организаций Национальной академии наук, Совета директоров Национальной академии наук, собрании членов Национальной академии наук. В Министерство образования, науки, культуры и спорта регулярно поступали многочисленные принципиальные предложения и замечания, которые в целом не принимались, и удивительным образом не нашли отражения даже в представленных резюме.

Представленный законопроект разрушит академическую систему наук Республики Армения, он ставит под угрозу развитие фундаментальных наук. Академическая автономия, академические свободы, предусмотренные Конституцией Республики Армения, предусмотренные различными законами, отменяются, права и законные интересы основных бенефициаров образования и науки нарушаются.

Законопроект “О высшем образовании” в этот непростой период военного положения в стране без окончательных обсуждений недопустимо вносить в повестку дня.

Учитывая все вышесказанное, Национальная академия наук Республики Армения требует:

Немедленно отозвать проект Закона Республики Армения “О высшем образовании и науке” из Национального собрания;

Организовать обсуждения с представителями заинтересованных организаций для разработки концептуальных положений проекта закона, обеспечивающего развитие высшего образования и науки”.