Турция должна вывести свои вооруженные силы и террористов из зоны карабахского конфликта: Айвазян

Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян видит необходимость вывода Турцией своих вооруженных сил, террористических группировок из зоны нагорно-карабахского конфликта и Южного Кавказа в целом. Как сообщает «Арменпресс», Айвазян сказал об этом 7 декабря в ходе совместного брифинга с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

“Турция, как главный зачинщик и подстрекатель азербайджанской агрессии против народа Арцаха, в регионе продолжает проводить деструктивную политику. Это обязывает международное сообщество использовать все возможные рычаги, чтобы заставить Турцию воздерживаться от любых действий, способных обострять напряженность. Турция должна вывести личный состав своих вооруженных сил и связанные с ними вооруженные террористические группировки из зоны карабахского конфликта и вообще из Южного Кавказа”, - сказал Айвазян.

Министр иностранных дел Армении отметил, что пока нет четких сигналов о выводе иностранных боевиков.

“Наоборот, есть достоверные сведения, что Азербайджан планирует расширить географию распространения вооруженных террористов и наемников и переселить их в оккупированные им районы Арцаха”, - отметил Ара Айвазян.

С 27 сентября по 10 ноября Азербайджан при поддержке Турции и наемников-террористов вел широкомасштабную войну против Арцаха.