Совет ЕС утвердил режим санкций за нарушения прав человека

Совет ЕС на уровне глав МИД утвердил глобальный режим санкций за нарушения прав человека, который не копирует "акт Магнитского" США. Ожидается, что он начнет действовать с 10 декабря. Как передает Арменпресс, об этом сообщил ТАСС в понедельник европейский дипломатический источник.

"Совет ЕС утвердил глобальный рамочный санкционный механизм за нарушения прав человека, который не является копией американского "акта Магнитского" и не будет иметь экстерриториального действия, то есть все ограничения будут действовать только на территории ЕС. Он вступит в силу в четверг", - сообщил дипломат.

"Режим предусматривает создание глобального черного списка лиц, которым запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к финансовой системе Евросоюза. Все их активы [в случае обнаружения] в европейских банках подлежат заморозке, резиденты ЕС не имеют права предоставлять этим лицам любые финансовые услуги", - пояснил дипломат.

Санкционный режим был утвержден министрами без обсуждения, поскольку уже был согласован 2 декабря на уровне послов всех 27 государств сообщества. Как пояснил 4 декабря на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС, страны сообщества отказались давать этому санкционному режиму "имя Магнитского либо любого иного человека". Он также отметил, что структурно этот механизм не будет ничем отличаться от действующих в настоящий момент рестриктивных мер сообщества в области нарушения прав человека в отношении отдельных государств, например Белоруссии, Мьянмы, Ирана. Единственное отличие нового режима заключается в том, что с его помощью рестрикции могут быть наложены на гражданина любого государства мира, если Брюссель подозревает его в нарушении прав человека на родине, независимо от того, существует ли санкционный режим ЕС против этого государства.

Все попавшие под санкции могут попытаться опротестовать свое включение в черный список в Европейском суде юстиции в Люксембурге.