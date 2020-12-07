Айвазян пригласил Лаврова посетить Ереван: глава МИД РФ принял приглашение

Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян пригласил министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова посетить Ереван. Как сообщает «Арменпресс», об этом Сергей Лавров заявил 7 декабря на брифинге с журналистами после встречи министров.

“У нас был очень полезный и полный первый контакт с новым министром иностранных дел Армении. Ара Айвазян еще раз пригласил меня посетить Ереван. Я приеду с удовольствием. В будущем мы согласуем график”, - сказал Лавров.

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 6 - 7 декабря с рабочим визитом находится в Москве.