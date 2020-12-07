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Россия продолжит безвозмездно предоставлять Армении средства для борьбы с Covid-19

Россия продолжит безвозмездно предоставлять Армении средства для борьбы с Covid-19

Российская Федерация продолжит безвозмездно предоставлять Армении средства для борьбы с Covid-19. Как сообщает «Арменпресс», об этом 7 декабря на брифинге с журналистами заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

“Россия на двусторонней основе и дальше будет бесплатно предоставлять нашим армянским друзьям мобильные биологические лаборатории, тестовые системы, реагенты, медицинское оборудование. Ереван заинтересован в сотрудничестве по использованию российской вакцины против Covid-19”, - сказал Лавров.

21 ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова находились в Ереване в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний на церемонии открытия мобильной лаборатории. Они привезли с собой образцы вакцины против COVID-19 Sputnik V. Министр Мурашко лично передал их своему армянскому коллеге Арсену Торосяну.


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