Первые 17 жителей Индии получили российскую вакцину "Спутник V". Как передает Арменпресс, об этом сообщил агентству ANI руководитель отдела клинических исследований больницы Noble доктор С. К. Раут.

"Семнадцать здоровых добровольцев получили вакцину Sputnik V за последние три дня в рамках испытаний на людях. Они будут находиться под наблюдением, а затем через 21 день им дадут еще одну дозу вакцины", - сказал он.

Индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy`s Laboratories в начале декабря сообщила, что совместно с Российским фондом прямых инвестиций начала в Индии вторую и третью стадию испытаний вакцины "Спутник V" после получения необходимого разрешения от индийского регулятора в сфере медицины.

Ранее Генеральный контролер по лекарственным средствам Индии сообщил, что в ходе второй фазы исследований вакцины в нем примут участие 100 добровольцев. Отмечается, что после завершения испытаний второй фазы больница Noble также проведет третью фазу испытаний вакцины, в которой примут участие около 1,5 тысячи добровольцев.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 9,6 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 9,1 миллиона человек, продолжают лечение около 396 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 140 тысяч человек.