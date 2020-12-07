Главы МИД Армении и России обсудили вопросы создания в НКР Центра гуманитарного реагирования

Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудили вопрос создания в Нагорном Карабахе Центра гуманитарного реагирования. Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге после совместной встречи министров заявил глава МИД России

“Мы говорили о создании Центра гуманитарного реагирования. Это инициатива президента Путина. Мы предложили сделать этот центр международным с участием Армении и Азербайджана. Сейчас обсуждаются практические вопросы этой инициативы. В его реализации примут участие многие российские министерства и ведомства”, - сказал Лавров.

Глава МИД РФ сообщил, что переговоры с армянским коллегой прошли в традиционной теплой и союзнической, стратегически-партнерской атмосфере.

14 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании в Нагорном Карабахе межведомственного Центра гуманитарного реагирования.

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 6 - 7 декабря с рабочим визитом находится в Москве.