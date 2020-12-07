Главы МИД Армении и России обсудили вопросы создания в НКР Центра гуманитарного реагирования
Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудили вопрос создания в Нагорном Карабахе Центра гуманитарного реагирования. Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге после совместной встречи министров заявил глава МИД России
“Мы говорили о создании Центра гуманитарного реагирования. Это инициатива президента Путина. Мы предложили сделать этот центр международным с участием Армении и Азербайджана. Сейчас обсуждаются практические вопросы этой инициативы. В его реализации примут участие многие российские министерства и ведомства”, - сказал Лавров.
Глава МИД РФ сообщил, что переговоры с армянским коллегой прошли в традиционной теплой и союзнической, стратегически-партнерской атмосфере.
14 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании в Нагорном Карабахе межведомственного Центра гуманитарного реагирования.
Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 6 - 7 декабря с рабочим визитом находится в Москве.
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