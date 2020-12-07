Главы МИД ЕС обсудят последствия провокаций Турции в Средиземноморье

Глава МИД ФРГ Хайко Маас констатировал большое количество провокаций со стороны Турции в Восточном Средиземноморье, и заявил о намерении глав МИД ЕС обсудить последствия этих действий, передает РИА Новости.

"Германия в последние месяцы активно занималась поиском путей продвижения диалога между Турцией и ЕС. К сожалению, из-за напряжения между Турцией, Грецией и Кипром прямые переговоры не начались, напротив, было очень много провокаций, поэтому мы сегодня в кругу стран-членов обсудим, какие последствия из этого можно вынести, в том числе с прицелом на Совет ЕС, который состоится на этой неделе", – заявил Маас.

Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства ФРГ отметил важность темы отношений с США после избрания Байдена президентом,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Появляется много шансов, которые мы как европейцы должны использовать. Не все будет по-новому, но многое станет лучше. Но мы должны четко определить, какую часть ответственности мы берем не себя и где мы готовы сотрудничать с США", – сказал министр.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Анкара потребовала от ЕС "признать свои ошибки".