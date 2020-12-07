В Гегаркунике почтили память жертв Спитакского землетрясения

По случаю 32-й годовщины Спитакского землетрясения губернатор Гегаркуника Гнел Саносян во дворе церкви Сурб Аствацацин в Гаваре возложил венок к памятнику жертвам землетрясения. Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и по связям с общественностью Гегаркуникской администрации, в мероприятии участвовали и глава гаварской общины Гурген Мартиросян, члены духовенства Гегаркуникской епархии, представители Гегаркуникской администрации, районных и городских подведомственных структур.

С речью выступил священник Партев Барсегян, викарий Гегаркуникской епархии. “Помолимся в память о невинных жертвах Великого землетрясения. В эти месяцы мы с вами пережили тяжелые дни. Потеря наших молодых парней, потеря части нашей Родины - это горечь и большое горе для всех нас. Мы нуждаемся в любви и солидарности. Каждый из нас должен понимать, что сила нашей Родины обусловлена нашей терпимостью”, - сказал викарий Гегаркуникской епархии.

Хосров Хлгатян