Европейская "тройка" призывает Иран отказаться от планов расширения атомной программы и ограничения доступа МАГАТЭ на ядерные объекты. Об этом говорится в совместном заявлении официальных представителей МИД Франции, Германии и Великобритании, распространенном в понедельник.

"Недавнее заявление Ирана о планах установки трех новых каскадов центрифуг на заводе по обогащению урана в городе Натанзе противоречит Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и вызывает глубокую озабоченность", - говорится в заявлении. "Мы также с глубокой обеспокоенностью отнеслись к недавно принятому иранским парламентом закону, который в случае реализации приведет к значительному расширению иранской программы и ограничению доступа МАГАТЭ", - подчеркивается в коммюнике. В нем отмечается, что "эти меры несовместимы с СВПД и другими ядерными обязательствами Ирана",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как указывают представители МИД трех стран, "если Иран серьезно настроен сохранить пространство для дипломатии, то он не должен применять эти меры". "Такой шаг может подорвать наши общие усилия по сохранению СВПД и поставить под угрозу важную возможность вернуться к дипломатии, которая появляется с приходом новой администрации США. Возвращение к СВПД пошло бы также на пользу Ирану", - указывается в коммюнике. - Мы намерены рассмотреть вопрос нарушения СВПД Ираном в рамках соглашения".

"Мы приветствуем заявления избранного президента США Джозефа Байдена по СВПД, чтобы ответить на более широкую озабоченность, касающуюся Ирана. Это в интересах нас всех", - отмечается в заявлении.