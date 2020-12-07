Лавров видит предпосылки превращения Южного Кавказа в регион стабильности и процветания

Министр иностранных дел России Сергей Лавров видит предпосылки для превращения региона Южного Кавказа из зоны конфликта в регион стабильности и процветания. Как сообщает «Арменпресс», Лавров сказал об этом во время встречи с министром иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяном в Москве.

“Мы только выходим из горячей фазы нагорно-карабахского конфликта. Я хотел бы отметить важность подписанного 9 ноября премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и президентом России совместного заявления о прекращении войны, обеспечении мер, позволяющих беженцам вернуться в свои дома и разблокировке всех экономических и транспортных коммуникаций. Южный Кавказ из конфликтного региона мы можем превратить в регион стабильности и процветания для всех живущих там народов. Мы сделаем все возможное, чтобы двигаться в этом направлении”, - сказал Лавров.

Он выразил соболезнования главе МИД Армении по случаю годовщины Спитакского землетрясения.

“Выбор моего первого визита в том формате полностью соответствует духу армяно-российских отношений, в основе которых лежат глубокие связи, многовековая дружба, традиции наших братских народов. Хочу поблагодарить Россию и лично Вас за Ваши усилия по прекращению огня в широкомасштабной войне против Арцаха, развязанной в конце сентября этого года Азербайджаном с участием наемных террористов из Турции и Ближнего Востока”, - отметил Айвазян.

Глава МИД Армении коснулся также важности сохранения армянских религиозных памятников, находящихся на территории Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана.

В рамках реализации трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября между премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана, между Арменией и Азербайджаном формируются новые границы.