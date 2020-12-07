Айвазян и Лавров отметили важность скорейшего обмена пленными и телами погибших

Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отметили важность скорейшего обмена телами военнослужащих, погибших во время второй Арцахской войны и пленными. Как сообщает «Арменпресс», министры затронули этот вопрос во время расширенного заседания в Москве.

“Самый главный вопрос - это обмен пленными. Мы постараемся как можно скорее урегулировать этот вопрос через наших миротворцев. Мы знаем, насколько важен этот вопрос для родственников, друзей и знакомых пленных, а также и вопрос обмена телами погибших, который также должен быть решен в ближайшее время”, - сказал Лавров.

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян отметил, что вопрос обмена пленными очень актуален, так как есть факты, демонстрирующие бесчеловечное отношение с ними.

“Конечно, вопрос поиска пропавших без вести военнослужащих, обмена пленными и телами погибших очень деликатный и требует скорейшего решения.

Военно-политические руководства Армении и Азербайджана согласились с проектом по обмену пленными “все на всех”.