Иран готовится к увеличению добычи нефти в ожидании президентства Байдена

Иран готов к увеличению добычи нефти на фоне ожиданий победы Джо Байдена, выступившего за возвращение в ядерную сделку, следует из сообщения на официальном сайте президента Ирана Хасана Роухани.

"Мы по-прежнему готовы резко увеличить производство нефти", - сказал Роухани, указав на необходимость довести добычу нефти к "естественному потенциалу для экспорта".

По словам Роухани, после сделки по Ирану 2015 года с США и Европой страна смогла нарастить продажи нефти за рубеж до 2 миллионов баррелей в день,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее замглавы организации планирования и бюджета Ирана Хамид Пурмохаммади сообщил, что Иран в текущем году продавал в среднем от 600 до 700 тысяч баррелей нефти в день.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН.

Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. С победой Байдена на выборах эксперты подняли вопрос о возможном возвращении США в ядерную сделку.