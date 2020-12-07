Наше спасение в национальном согласии и единстве: президент Республики Армения

Президент Республики Армения Армен Саркисян по случаю 32-й годовщины Спитакского землетрясения направил послание. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента, в послании, в частности, говорится:

“Дорогие жители Гюмри, Спитака, Ванадзора, Степанавана!

Дорогие соотечественники!

Сегодня День памяти жертв землетрясения 1988 года.

В этом году мы чтим память тысяч наших соотечественников, которые 32 года назад стали жертвами разрушительного землетрясения, переживая в душе и другую боль. В результате войны, которую развязали Азербайджан и Турция против Арцаха, мы имеем большое количество человеческих жертв, мы потеряли и часть территории Арцаха. В результате страна переживает многоуровневый кризис - морально-психологический, социально-экономический и кризис здравоохранения.

Еще раз выражаю соболезнования и поддержку семьям и родственникам погибших и желаю раненым скорейшего выздоровления.

Даже в этой ситуации мы не имеем права отчаиваться. Мы должны сделать все возможное, чтобы залечить раны, нанесенные землетрясением, приложить больше усилий и энергии для восстановления и развития наших городов и деревень.

К последствиям землетрясения и сегодняшней войны, и причиненной ею боли, в эти дни прибавилась и неспокойная внутриполитическая ситуация в нашей стране. Но мы не имеем права отчаиваться и поддаваться эмоциям. Наше спасение в национальном согласии и единстве. Ведь именно благодаря этому мы смогли подняться из руин землетрясения 1988 года, сегодня также мы должны выйти из ситуации едиными силами. Ради наших героев, погибших в этой войне, ради наших соотечественников, павших жертвами землетрясения 1988 года.

Я преклоняюсь перед их памятью, желаю здоровья, выдержки и стойкости их семьям и всем Вам, мира и процветания нашей стране”.