Государственная программа обеспечения жильем в зоне бедствия близится к завершению

Государственная программа обеспечения жильем в зоне бедствия, реализуемая в Армении с 2008 года, подходит к концу. В завершающей стадии находится решение жилищного вопроса семей, включенных в проектный список. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» заявила заведующая отделом управления жилищным фондом и коммунальной инфраструктуры Комитета градостроительства Таня Арзуманян.

“В этом году на финансирование, которое решит жилищный вопрос 229 семей в Ширакской, Лорийской и Арагацотнской областях государство выделило 3 млрд драмов. Эта работа началась в начале года. Вначале была работа с документацией, затем начались строительные работы. В общинах уже есть дома разной степени готовности. Работы пока ведутся, по окончании дома будут переданы бенефициарам”, - сказала Таня Арзуманян.

Решение жилищной проблемы указанных 229 семей можно будет посчитать завершением государственной жилищной программы для семей, зарегистрированных в списке льготников государственной программы, начатой в 2008 году.

“Следует подчеркнуть, что речь идет только о бенефициарах этой программы”, - сказала Таня Арзуманян.

Подводя итоги государственной программы по обеспечению жильем в зоне бедствия, Таня Арзуманян отметила, что в общей сложности 5 406 семей признаны бенефициарами программы. Эти бенефициары из Лорийской, Ширакской и Арагацотнской областей. В течение 2008 - 2017 годов жилищная проблема 4 838 семей решалась по двум направлениям: жилищное строительство, финансовая поддержка улучшения жилищных условий. На этом этапе были выполнены обязательства перед семьями, признанными бенефициарами программы в городских районах. В 2018 году на эти цели было выделено 460 млн драмов, благодаря чему были решены жилищные проблемы 51 семьи. В 2019 году из бюджета выделено 560 млн драмов, в рамках которых начато решение жилищного вопроса 61 семьи. Кроме того, в рамках проекта в предыдущие годы было начато строительство 31 частных домов, строительные работы по которым не были завершены. Теперь они завершены. Осенью 2019 года было принято решение, что проблема квартир бенефициаров, должна решаться по итогам их опроса. Семьям, которые предпочли финансовую помощь в качестве решения жилищного вопроса, в 2019 году из резервного фонда было выделено 1,29 млрд драмов. Благодаря этому начался процесс решения жилищной проблемы 227 семей. В бюджете 2020 года предусмотрено 3 млрд драмов, сейчас ведется строительство жилых домов. В общем, за последние три года выделено более 5 млрд драмов.