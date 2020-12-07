Председатели НС Армении и Арцаха о важности возобновления переговоров в рамках сопредседательства МГ

Спикер Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян и спикер Парламента Республики Арцах Артур Товмасян обсудили возобновление мирных переговоров в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как сообщает «Арменпресс», об этом Арарат Мирзоян написал на своей странице в Facebook.

“Я встретился со спикером Национального собрания Республики Арцах Артуром Товмасяном. Мы отметили важность принципов самоопределения наций и неприменения силы для обеспечения возобновления мирных переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ”, - написал Мирзоян.

В ходе встречи председатели парламентов обсудили и вопросы обеспечения внутренней стабильности как в Армении, так и в Арцахе, сосредоточения всего внимания на возвращении военнопленных и решении социальных проблем арцахских армян.