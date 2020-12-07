Артур Давтян поручил выявить и предотвратить возможные преступления, сопряженные с насилием

Генеральная прокуратура Республики Армения отмечает, что предоставление большого количества различных видов оружия и боеприпасов для участия в боевых действиях в войне, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах, создало серьезные опасности для их незаконного оборота после окончания боевых действий. Как сообщает «Арменпресс», Генеральная прокуратура Армении по этому поводу распространила заявление.

“Об этом свидетельствуют многочисленные случаи незаконной переброски оружия и боеприпасов из Арцаха в Армению, десятки возбужденных уголовных дел.

События, происходящие в Республике Армения после окончания боевых действий, связанные с ними преступления, публичные выступления, в том числе и заявления, сделанные на митинге на Площади Свободы 5 декабря 2020 года, о неизбежности или допустимости определенных действий, создают преступные прецеденты применения оружия. В связи с этим возникают угрозы жизни и здоровью граждан, в том числе и участвующих в массовых митингах и общественному порядку.

На основании вышеизложенного Генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян направил письма директору Службы национальной безопасности Республики Армения, начальнику Полиции Республики Армения с просьбой незамедлительно принять необходимые оперативно-розыскные меры, активизировать работу, проводимую в этом направлении.

В то же время мы вновь призываем граждан Республики Армения воздерживаться от совершения или участия в любых из вышеупомянутых возможных преступных действиях, актов насилия или подстрекательства к насилию. В противном случае все, кто совершает преступные действия, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом”, - говорится в заявлении прокуратуры.